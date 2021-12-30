Российская пенсионерка замерзла насмерть после отказа полицейских искать ее

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники правоохранительных органов отказались искать пропавшую в метель 80-летнюю россиянку по геолокации, в результате пенсионерка замерзла насмерть, сообщает NN.ru.

Про словам родных россиянки, женщина перестала отвечать на звонки, а дома ее не было. Когда до нее удалось дозвониться, пенсионерка рассказала, что находится в какой-то яме возле красного здания.

«Жена зашла в отдел, включила громкую связь. Бабушку начали допрашивать, спросили: "Где вы находитесь?" — "Я не знаю, я заблудилась. В какой-то яме. Замерзла, заберите меня, пожалуйста", — сказала она», — рассказал муж внучки пенсионерки.

Когда девушка попросила помощи у полицейских, те ответили, что без решения суда не могут при помощи биллинга определить местонахождение россиянки. Тело бабушки обнаружили через четыре дня буквально через дорогу от того места, где ее искали в первые два дня.

«Пусть смерть бабушки ляжет на совесть того человека, кто придумал закон о том, что биллинг можно проводить только по решению суда», — подчеркнул родственник россиянки.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сотрудники полиции могут без разрешения суда получать биллинг и геолокацию с телефонов пропавших людей. Эти сведения органы МВД вправе запрашивать мгновенно, как только поступило заявление о пропаже человека, отметил он в своем Telegram.