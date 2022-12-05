Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:16, 5 декабря 2022Экономика

Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран

Путин запретил сделки с активами граждан из недружественных государств до конца 2023 года
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета на совершение сделок с активами граждан из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, ограничиваются сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. В то же время президент специальным решением может разрешить некоторые из таких сделок. Запрет касается российских стратегических компаний, а также ряда банков и других предприятий, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.

Ранее запрет действовал до 31 декабря 2022 года.

Указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий недружественных стран и международных организаций был подписан 5 августа. Уточнялось, что он ориентирован на защиту национальных интересов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о трех погибших военных в результате атак на аэродромы
Власти пообещали помочь семьям погибших в результате атаки ВСУ на аэродром
ТНТ закрыл шоу «Импровизация»
Прокуратура начала проверку по факту осквернения Вечного огня в Анапе
Девушка нашла управу на не мывшуюся месяцами соседку
МИД России опроверг проведение прямых переговоров с Киевом по ЗАЭС
МИД отверг идею вывести ЗАЭС из-под контроля России
Голкипер сборной Хорватии вошел в историю чемпионатов мира
Соведущий Малышевой раскрыл три способа борьбы с аллергией на холод
В Британии выросло число бездомных беженцев с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.