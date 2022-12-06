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19:43, 6 декабря 2022Путешествия

Россия и Абхазия запланировали восстановить авиасообщение

Россия и Абхазия разработали проект дорожной карты восстановления авиасообщения

Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

В Минэкономразвития разработали проект дорожной карты восстановления авиасообщения между Россией и Абхазией. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач на Десятом российско-абхазском деловом форуме «Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста», пишет ТАСС.

По словам Вольвача, предварительная стоимость реализации проекта восстановления аэропорта Бабушара составит 20,54 миллиарда рублей. «Планируемая пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции составляет 400 пассажиров в час, или три миллиона пассажиров в год», — добавил он.

Отмечается, что в 2021 году россияне совершили более 5 миллионов поездок в Абхазию. В первом полугодии 2022 года турпоток в республику составил около двух миллионов поездок.

В августе президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о планах открыть авиасообщение с Россией к 2024 году. По словам главы государства, в Сухуми рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе.

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Дарья Рыбак
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