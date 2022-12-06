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15:50, 6 декабря 2022Среда обитания

Стал известен график работы метро Москвы в новогоднюю ночь

Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь переведут на круглосуточный режим работы. Об изменении в графике работы общественного транспорта столицы сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Круглосуточный график работы в новогоднюю ночь назвали традицией. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что в момент боя курантов в метро находятся до 30 тысяч пассажиров. «Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом», — уточнили в департаменте.

В столице также будут работать ночные автобусы. Работа части маршрутов наземного транспорта будет продлена.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам. Для праздничного оформления города будут использованы конструкции, с помощью которых его украшали в прошлые годы.

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Нина Ташевская
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