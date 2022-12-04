В мэрии Москвы рассказали об украшении столицы к Новому году

Более четырех тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам. Для праздничного оформления города будут использованы конструкции, с помощью которых его украшали в прошлые годы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности установим более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Монтаж световых арок на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий Мост начнется в ближайшее время. Арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции», — отметил Петр Бирюков.

Большинство декоративных элементов из года в год занимают одни и те же, уже привычные горожанам и туристам, места: световые арки в районе Тверской улицы, огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука и так далее. У декораторов есть достаточно световых и декоративных элементов, из которых можно создавать и новые новогодние объекты.

«Сейчас завершается оборудование светового тоннеля на Никитском бульваре, скоро аналогичные работы начнутся и на соседнем Тверском бульваре, украшаем световыми консолями опоры освещения на Москворецкой, Софийской и Раушской набережных. В этом году наряду с новогодними конструкциями установим праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького, в парке “Зарядье”, у павильона “Россия — моя история” на ВДНХ и возле Исторического музея. Там появятся красные звезды, декорированные буквой Z, и конструкции в виде хештега с надписью #мывместе», — сказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для новогоднего украшения Москвы используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Все конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

В ноябре в проекте «Активный гражданин» проходило голосование, с помощью которого жители столицы решали, в каком формате Москва будет встречать Новый год.

Свое мнение высказали около 300 тысяч человек. Более 80 процентов проголосовавших поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города. При этом 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. Решение горожан будет реализовано. Празднование Нового года в Москве посвятят участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.