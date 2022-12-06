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21:50, 6 декабря 2022Культура

Российская кинокомпания прокомментировала отказ от зарубежной музыки в фильмах

В «Амедиа Продакшн» заявили, что зарубежная музыка останется в фильмах ее производства

Фото: Unsplash

Музыка зарубежных исполнителей останется в российских фильмах производства «Амедиа Продакшн». Предполагаемый отказ ТАСС прокомментировали в пресс-службе кинокомпании.

Там заявили, что все композиции, купленные ранее, имеют лицензию на ее использование.

Ранее сообщалось, что российские киносервисы ivi, Amedia и Start уберут из отечественных фильмов и сериалов иностранную музыку. При этом в уже вышедших фильмах и сериалах, по информации источника, музыку оставят.

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Юлия Мискевич
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