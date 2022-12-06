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14:36, 6 декабря 2022Культура

Российские киносервисы уберут из фильмов иностранную музыку

Mash: киносервисы ivi, Amedia и Start уберут из фильмов и сериалов иностранную музыку

Фото: Alexandr Podvalny / Unsplash

Российские киносервисы ivi, Amedia и Start уберут из отечественных фильмов и сериалов иностранную музыку. Об этом сообщает Mash со ссылкой на продюсера Бориса Осипенко.

Зарубежная музыка пропадет из проектов, которые находятся в производстве, поскольку иностранные лейблы отказываются продавать права российским компаниям. При этом в уже вышедших фильмах и сериалах музыку оставят.

Как отметил Осипенко, зрители не почувствуют никаких изменений, поскольку иностранной музыке найдут замену.

Уточняется, что подобное решение было принято в конце ноября на срочном совещании представителей кинопроизводства.

Ранее стало известно, что сервис «ЛитРес» рекомендовал авторам переписывать книги из‑за запрета пропаганды ЛГБТ.

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Дениза Мацаева
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