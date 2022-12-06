В Ленобласти рассказали о росте производства в АПК в 2022 году

В Ленобласти рост производства АПК в 2022 году составил 2,4 процента

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по агропромышленному комплексу Олег Малащенко подвел предварительные итоги работы отрасли за год. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

«Рост объемов производства сельского хозяйства в 2022 году составил 2,4 процента. В этом году область произвела рекордный за всю свою историю урожай зерна — 171 тысячу тонн, увеличила на 15 процентов производство картофеля и овощей. Стабильно нарастила показатели в животноводстве. Мы, как всегда, первые в России по производству яиц, лидеры в производстве молока и мяса птицы. 2022 год — один из самых удачных для сельского хозяйства области», — отметил Олег Малащенко.

За 10 месяцев 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области составил 99,3 миллиарда рублей, что на 2,4 процента выше уровня 2021 года.

Производство мяса выросло на 3,3 процента (до 310,6 тысячи тонн), молока — на 3,8 процента (до 563,5 тысячи тонн), яиц — на 1,9 процента (до 2,9 миллиарда штук), надой молока на одну фуражную корову вырос на 5,1 процента (до 7 864 килограммов).

В 2022 году собрано зерновых культур 171,3 тысячи тонн, 122,4 процента к уровню 2021 года, рапса — 15,1 тысячи тонн (194 процента), картофеля — 75 тысяч тонн (116 процентов), овощей — 74,5 тысячи тонн (115 процентов), кормов — 425,5 тысячи тонн кормовых единиц (118 процентов).

