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09:05, 6 декабря 2022Мир

ЕС решил отбить Балканы у России и Китая

Politico: ЕС решил отбить Западные Балканы у России и Китая из-за страха уступить влияние

Фото: Neven Myst / Unsplash

Европейский союз (ЕС) решил отбить Западные Балканы у России и Китая на предстоящем саммите в Тиране, столице Албании. Об этом сообщает Politico.

В материале говорится, что страх уступить влияние на Балканах способствует «обострению умов» лидеров ЕС. Несмотря на тесные связи Сербии с Россией, а также обильное инвестирование Китая в балканскую экономику, Евросоюз намеревается продолжить диалог о расширении блока.

«Процесс расширения фактически застопорился после присоединения Румынии и Болгарии [к ЕС] в 2007 году, и многие западные члены сетуют на то, что недавно вступившие члены, такие как Венгрия и Польша, просто нарушают стандарты ЕС по верховенству закона и демократии», — отмечается в статье.

На саммите ЕС — Западные Балканы планируется подписать соглашение о снижении платы за роуминг, также будут представлены результаты Евросоюза по борьбе с «утечкой мозгов» из региона. Кроме того, участники обсудят новую общую платформу ЕС по закупке газа, призванную снизить цены и отказаться от российского ископаемого топлива. При этом взамен Евросоюз потребует от стран региона согласовывать внешнюю политику. В частности, ЕС предложит Сербии привести визовую политику в соответствии с правилами объединения.

Ранее стало известно о требовании ЕС к Сербии выбирать между Россией и Западом. По словам представителей западных стран, так они пытаются защитить Европу на фоне идущего противостояния.

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Анастасия Заикина
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