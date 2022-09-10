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Вучич рассказал о требовании ЕС выбирать между Россией и Западом

Вучич заявил, что ЕС при поддержке США требует от Сербии выбирать между Россией и Западом

Фото: Darko Vojinovic / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) потребовали от Сербии сделать выбор между Россией и Западом, заявил глава государства Александр Вучич в обращении к нации. Его слова опубликованы на сайте сербского лидера.

Вучич рассказал, что во время «непростого разговора» западные страны при поддержке США и Турции заявили, что на фоне идущего сейчас противостояния «Европе необходимо защищаться». В связи с этим всем странам необходимо определиться, «на какой они стороне».

«Со стороны занавеса, где экономика "исчезает и не существует", или с "на стороне успеха", где находятся они», — иронично отметил президент Сербии, не уточнив, какой ответ дал на соответствующие требования.

Кроме того, Франция и ФРГ потребовали от Белграда в кратчайшие сроки «решить проблему Косова», рассказал Вучич.

9 сентября Сербию и Косово посетили советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, советник президента Франции Эммануэль Бонн, а также спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак. Они намеревались изучить все варианты продвижения в диалоге между Белградом и Приштиной. Делегация провела встречу c премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, после чего отправилась в Сербию для переговоров с Вучичем.

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Варвара Кошечкина
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