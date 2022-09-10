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Фрация и Германия потребовали от Сербии решения проблемы Косова

Президент Сербии Вучич сообщил о требовании Франции и Германии «решить проблему Косова»
СюжетСанкции против России:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Франция и ФРГ потребовали от Белграда в кратчайшие сроки «решить проблему Косова». Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

По его словам, требование было выдвинуто при поддержке США и Турции. «Как они [Франция и ФРГ] сказали, выступили за необходимость решения "косовской проблемы" во время войны в Европе», — заявил Вучич в рамках обращения к нации по результатам заседания Совета безопасности страны, посвященного итогам приговоров с делегацией из Евросоюза.

9 сентября Сербию и Косово посетили советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, советник президента Франции Эммануэль Бонн, а также спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак. Они намеревались изучить все варианты продвижения в диалоге между Белградом и Приштиной. Делегация провела встречу c премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, после чего отправились в Сербию для переговоров с Вучичем.

Ранее Вучич, заявил, что Сербия отказывается менять позицию в отношении санкций против России, несмотря на давление других государств. «Я бы мог написать книгу толще "Капитала" [Карла] Маркса об этом. Мы продолжаем придерживаться своей политики», — заявил он.

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Константин Лысяков
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