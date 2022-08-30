Сербия отказалась менять политику в отношении России

Вучич заявил, что Сербия отказывается менять позицию в отношении санкций против России

Сербия отказывается менять позицию в отношении санкций против России. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, его слова приводит ТАСС

«Что касается санкций, то мы выразили свою позицию почти 190 дней назад решением Совбеза. Эти решения действуют уже шесть месяцев, этим Сербия показывает свою серьезность, вы никогда не знаете, что может однажды случиться, но мы показываем свою серьезность и твердость, свои убеждения. Это наша политика, в настоящий момент мы вообще не размышляем об изменении нашей политики. Думаю, политика, которую мы до сих пор вели, показала себя умной, несмотря на все трудности, которые нам пришлось выдержать», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, давление, которое испытал Белград за шесть месяцев, достойно экранизации. «Я бы мог написать книгу толще „Капитала“ [Карла] Маркса об этом. Мы сохраняем свою политику», — сказал президент.

Ранее сербский лидер заявил, что Европа очень сильно пострадает из-за сложившейся ситуации на Украине. «Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас», — предрек Вучич.

