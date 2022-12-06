Белый дом заявил о планах Байдена баллотироваться на второй срок

Белый дом: Байден намерен баллотироваться на второй срок, объявит о решении в 2023 году

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок, о своем решении он объявит в 2023 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее цитирует ТАСС.

«Президент намерен участвовать в выборах, и он будет обсуждать это со своей семьей, и он, скорее всего, примет решение в начале следующего года», — сообщила Жан-Пьер.

Она уточнила, что в настоящее время у нее нет дополнительной информации по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что большинство американских граждан выступили против того, чтобы Байден и его экс-коллега Дональд Трамп баллотировались на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Таким образом, 56 процентов избирателей заявили о нежелании видеть кандидатуру Байдена.