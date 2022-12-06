В Болгарии протестующие заблокировали храм с российскими митрополитом и послом

Протестующие в Софии заблокировали дорогу в храм, где находятся посол и митрополит из РФ

В Болгарии участники акции протеста заблокировали дорогу в храм, в котором находятся митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и посол России в Софии Элеонора Митрофанова. Об этом сообщило издание Novite.

«Демонстранты, выступающие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриарха, заблокировали русскую церковь в центре Софии», — сказано в публикации.

В столице Болгарии проходит литургия, посвященная 70-летию основания патриаршего подворья Русской православной церкви Святого Николая Мирликийского. Журналисты отметили, что помимо российских посла и митрополита в праздничной службе также принял участие лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков.

По данным издания, акция протеста сопровождается антироссийскими лозунгами. Вход в заблокированный храм контролируют полицейские.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала список священнослужителей Украинской православной церкви, подпавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны. В перечень попали десять человек.