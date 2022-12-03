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22:37, 3 декабря 2022Бывший СССР

СБУ опубликовала список попавших под «церковные» санкции СНБО священнослужителей

СБУ опубликовала список 10 попавших под «церковные» санкции СНБО священнослужителей УПЦ
СюжетСанкции против России:

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала список представителей Украинской православной церкви (УПЦ), подпавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Список размещен в Telegram-канале ведомства.

В списке фигурируют фамилии 10 человек. Все они, по данным СБУ, являются представителями УПЦ или тесно с ней связаны.

В частности, санкции введены против митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и митрополита Феодосийского и Керченского Платона.

Помимо этого, в списке числятся епископ Коктебельский Агафон, епископ Джанкойский и Раздольский Алексей, епископ Бахчисарайский Калленик, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий. Также санкции ввели в отношении бывшего митрополита Изюмского и Купянского Елисея, бывшего митрополита Роменского и Буринского Иосифа.

Как уточнили в СБУ, большинство из фигурирующих в списке священнослужителей находятся за пределами Украины.

Санкции против этих лиц вводятся на пять лет и коснутся блокировки активов, ограничения торговых операций и блокировки вывода капиталов за пределы Украины. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией. В тот же день СНБО ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников УПЦ.

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Марина Совина
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