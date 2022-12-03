СБУ опубликовала список попавших под «церковные» санкции СНБО священнослужителей

СБУ опубликовала список 10 попавших под «церковные» санкции СНБО священнослужителей УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала список представителей Украинской православной церкви (УПЦ), подпавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Список размещен в Telegram-канале ведомства.

В списке фигурируют фамилии 10 человек. Все они, по данным СБУ, являются представителями УПЦ или тесно с ней связаны.

В частности, санкции введены против митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и митрополита Феодосийского и Керченского Платона.

Помимо этого, в списке числятся епископ Коктебельский Агафон, епископ Джанкойский и Раздольский Алексей, епископ Бахчисарайский Калленик, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий. Также санкции ввели в отношении бывшего митрополита Изюмского и Купянского Елисея, бывшего митрополита Роменского и Буринского Иосифа.

Как уточнили в СБУ, большинство из фигурирующих в списке священнослужителей находятся за пределами Украины.

Санкции против этих лиц вводятся на пять лет и коснутся блокировки активов, ограничения торговых операций и блокировки вывода капиталов за пределы Украины. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией. В тот же день СНБО ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников УПЦ.