В Петербурге решили продать бомбоубежище с начальной стоимостью 791 тысяча рублей

В Петербурге на аукционе решили продать бомбоубежище. Соответствующее объявление появилось на сайте «Дом.РФ».

Объект площадью 61,4 квадратного метра расположен в Невском районе города на проспекте Большевиков. Начальную стоимость лота оценили в 791 тысячу рублей. При этом все желающие поучаствовать в аукционе должны оставить заявку и внести задаток в размере 158,2 тысячи рублей. Торги состоятся 23 декабря.

Бомбоубежищу потребуется ремонт. Кроме того, в него необходимо будет провести электричество, отопление и водопровод.

Рядом с бомбоубежищем находятся производственно-складская зона и жилая застройка. Примерно в 3,9 километра от него располагается станция метро «Улица Дыбенко».

В октябре стало известно, что в Екатеринбурге выставили на продажу бывшее бомбоубежище, построенное во времена Советского Союза. Бункер требует ремонта, но в нем проведены все необходимые коммуникации. Начальная стоимость на торгах составила 1,13 миллиона рублей.