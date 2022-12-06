Два человека пострадали из-за врезавшейся в магазин легковушки

МЧС: два человека пострадали из-за легковушки, врезавшейся в магазин в Удмуртии

Два человека пострадали в аварии с участием врезавшейся в магазин легковушки в удмуртском городе Сарапул. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, ДТП произошло около 21:50 (20:50 мск) на улице Молодежной. BMW X5 влетел во входную группу магазина «Красное и Белое».

По предварительным данным, пострадали два пешехода. Один из них от госпитализации отказался, второго на скорой помощи доставили в городскую больницу.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель грузовика снес стену многоквартирного дома в Ленинском районе Саратова. Виновника происшествия задержали в результате полицейской погони.