Пьяный россиянин на грузовике снес стену многоквартирного дома

Прокуратура: в Саратове пьяный водитель грузовика снес стену многоквартирного дома

Пьяный водитель грузовика снес стену многоквартирного дома в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в стену жилого дома №4 по улице Зои Космодемьянской. Виновника происшествия задержали на месте.

В результате инцидента никто не пострадал. Жильцам разрушенной квартиры предоставили временное жилье.

На месте работают сотрудники экстренных служб, они разбирают завалы и устраняют последствия обрушения.

Ранее пьяный гражданин Украины Иван Клюка врезался в дом жительницы Великобритании на автомобиле и объяснил аварию конфликтом на своей родине. Причиненный им ущерб составил около 120 тысяч фунтов стерлингов, что равно примерно восьми миллионам рублей.