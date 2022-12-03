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21:56, 3 декабря 2022Россия

Пьяный россиянин на грузовике снес стену многоквартирного дома

Прокуратура: в Саратове пьяный водитель грузовика снес стену многоквартирного дома

Фото: Прокуратура Саратовской области / Telegram

Пьяный водитель грузовика снес стену многоквартирного дома в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в стену жилого дома №4 по улице Зои Космодемьянской. Виновника происшествия задержали на месте.

В результате инцидента никто не пострадал. Жильцам разрушенной квартиры предоставили временное жилье.

На месте работают сотрудники экстренных служб, они разбирают завалы и устраняют последствия обрушения.

Ранее пьяный гражданин Украины Иван Клюка врезался в дом жительницы Великобритании на автомобиле и объяснил аварию конфликтом на своей родине. Причиненный им ущерб составил около 120 тысяч фунтов стерлингов, что равно примерно восьми миллионам рублей.

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Марина Совина
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