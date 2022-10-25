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07:59, 25 октября 2022Из жизни

Пьяный украинец врезался в дом британки и оправдался конфликтом на родине

Пьяный украинец Клюка врезался на Audi в дом британки и объяснил это конфликтом на родине
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пьяный уроженец Украины Иван Клюка врезался в дом жительницы Великобритании на машине и объяснил аварию конфликтом у себя на родине. Об этом пишет Manchester Evening News.

В публикации уточняется, что 58-летний украинец превысил ограничение скорости в четыре раза и, не совладав с управлением, протаранил дом своей соседки. Нанесенный им ущерб составил около 120 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно восьми миллионам рублей. В ходе судебного заседания выяснилось, что перед этим Клюка выпил несколько бутылок водки. В крови украинца было найдено 150 микрограммов алкоголя, в то время как разрешенный предел равен 35 микрограммам. Полиция обнаружила в автомобиле нарушителя восемь бутылок алкоголя, передает издание.

Адвокат украинца Эмма Эмблтон сообщила, что ее клиент страдает от алкогольной зависимости и столкнулся с «резким обострением» после начала спецоперации на Украине, поскольку на родине у Клюки остались родственники. По ее словам, украинец употреблял спиртное в попытке «облегчить реальность». Отмечается, что в апреле этого года мужчина был вынужден съехать от своей семьи из-за проблем с алкоголем.

Клюка признал свою вину и был приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно. Помимо этого, ему была назначена отработка в размере 250 часов на неоплачиваемой работе. Украинца также лишили прав на три года и обязали пройти программу по отказу от спиртного.

Ранее беженец с Украины рассказал о возникших сложностях после переезда в Канаду. Он пожаловался на отсутствие нужных вакансий по его специальности и проблемы с жильем.

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Варвара Кузьмина
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