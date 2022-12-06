У Зеленского и Байдена увидели разные приоритеты в достижении общей цели

Bloomberg: у Байдена и Зеленского разные приоритеты в достижении общей цели

Несмотря на общую цель Вашингтона и Киева, у президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского разные приоритеты в ее достижении. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что глава Белого дома ясно дал понять, что избежать военного столкновения с Россией так же важно, как и помочь Украине. Однако, утверждается в статье, на Украине опасения по поводу эскалации конфликта считают неубедительными. Кроме того, Киеву необходимо продолжать военное и психологическое давление на Москву, отмечается в материале.

Автор публикации выразил мнение, что для Зеленского вступление Штатов в конфликт, вероятно, означало бы спасение Украины, в то время как для Байдена такой шаг стал бы катастрофой. При этом Bloomberg отмечает, что это «не следует воспринимать как подтверждение пагубного мифа о том, что Зеленский пытается втянуть Америку».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация президента США Джо Байдена исходит из того, что любые решения относительно происходящего на Украине следует принимать только исходя из позиции Киева, ориентируясь на его решения.