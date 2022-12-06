Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:10, 6 декабря 2022Мир

Блинкен воздержался от ответа на вопрос о пределах помощи США Украине

Госсекретарь США Блинкен не ответил на вопрос о том, каковы пределы помощи США Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена исходит из того, что любые решения относительно происходящего на Украине следует принимать только исходя из позиции Киева, ориентируясь на его решения. При этом украинцы «должны быть уверены, что принимают обоснованные решения», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal.

Так дипломат ответил на вопрос журналиста о том, каковы пределы помощи Вашингтона Киеву, и насколько далеко американские власти готовы зайти в поддержке союзников. Блинкен при этом воздержался от прямого ответа, отметив, что США «стремятся поддерживать [украинцев]».

«Послушайте, я только что вернулся со встречи НАТО в Румынии и со встреч в рамках G7... И я могу вам сказать, что обязательства перед Украиной — помочь Украине защитить себя, помочь Украине справиться с российской агрессией, помочь Украине вернуть захваченную у нее территорию, поддержать ее на гуманитарной основе, поддержать ее экономически — эта приверженность сильна, она надежна», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее он также указал, что Вашингтон уверен: конфликт «почти наверняка» рано или поздно закончится, и Россия и Украина сядут за стол переговоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области сообщили об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ
12 человек обвинили в подрывной деятельности и сотрудничестве с Западом в Иране
Появились новые кадры пожара на российском аэродроме после атаки дрона ВСУ
Девушка захотела покрасить корни волос в салоне красоты и облысела
Поляков разозлило заявление премьера о помощи Украине
На заводе «Москвич» соберут 200 электромобилей
ЕС решил отбить Балканы у России и Китая
Представлен ноутбук с рекордной частотой экрана
Нырнувшую за сланцами девушку порубило винтом катера на глазах туристов
Китай обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.