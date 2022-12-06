Блинкен воздержался от ответа на вопрос о пределах помощи США Украине

Госсекретарь США Блинкен не ответил на вопрос о том, каковы пределы помощи США Украине

Администрация президента США Джо Байдена исходит из того, что любые решения относительно происходящего на Украине следует принимать только исходя из позиции Киева, ориентируясь на его решения. При этом украинцы «должны быть уверены, что принимают обоснованные решения», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal.

Так дипломат ответил на вопрос журналиста о том, каковы пределы помощи Вашингтона Киеву, и насколько далеко американские власти готовы зайти в поддержке союзников. Блинкен при этом воздержался от прямого ответа, отметив, что США «стремятся поддерживать [украинцев]».

«Послушайте, я только что вернулся со встречи НАТО в Румынии и со встреч в рамках G7... И я могу вам сказать, что обязательства перед Украиной — помочь Украине защитить себя, помочь Украине справиться с российской агрессией, помочь Украине вернуть захваченную у нее территорию, поддержать ее на гуманитарной основе, поддержать ее экономически — эта приверженность сильна, она надежна», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее он также указал, что Вашингтон уверен: конфликт «почти наверняка» рано или поздно закончится, и Россия и Украина сядут за стол переговоров.