Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:08, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

Европейцев предупредили о риске отключений электричества

Обозреватель Bloomberg Блас: несколько градусов отделяют ЕС от отключений электричества

Фото: Christian Ohde / face to face / Global Look Press

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил европейцев о риске отключений электричества зимой. По его мнению, Европу от этого отделяют всего несколько градусов по Цельсию.

«Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — констатировал Блас. По его словам, цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими. К тому же, на Европу влияет погода, растет стоимость субсидий, а компании и вовсе предупреждают о риске деиндустриализации в ЕС.

Страшным сценарием обозреватель назвал так называемый Dunkelflaute — «мрачный кризис», период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом на нее из-за холода. «Если на Европу обрушится ураган Dunkelflaute — а некоторые трейдеры и метеорологи считают, что вероятность его возникновения высока на этой неделе или на следующей, — регион окажется в беде», — предупредил Блас.

При этом отключения света журналист назвал одним из наиболее вероятных последствий такого сценария. Он призвал жителей ЕС осознать, что наиболее тяжелый европейский энергетический кризис еще не закончился.

Ранее дин из руководителей международного трейдера Trafigura Бен Лакок спрогнозировал, что энергетический кризис в Европе может достигнуть своего пика не этой зимой, а только через год. При этом в ближайшие месяцы последствия энергокризиса для ЕС могут быть не такими драматичными, как ожидалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ с дрона атаковали аэродром в приграничном российском регионе
На водопроводной станции в Токио произошел взрыв
Россия пообещала напомнить Совбезу ООН о детях Донбасса
Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов
Участок московского метро возобновил работу раньше срока
Россияне назвали самую перспективную в 2023 году профессию
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
Игрок сборной Хорватии назвал выступления в России лучшим временем в карьере
Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Франция нарастила импорт товаров из России впервые с конца зимы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.