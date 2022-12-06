Европейцев предупредили о риске отключений электричества

Обозреватель Bloomberg Блас: несколько градусов отделяют ЕС от отключений электричества

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил европейцев о риске отключений электричества зимой. По его мнению, Европу от этого отделяют всего несколько градусов по Цельсию.

«Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — констатировал Блас. По его словам, цены на энергоносители остаются чрезвычайно высокими. К тому же, на Европу влияет погода, растет стоимость субсидий, а компании и вовсе предупреждают о риске деиндустриализации в ЕС.

Страшным сценарием обозреватель назвал так называемый Dunkelflaute — «мрачный кризис», период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом на нее из-за холода. «Если на Европу обрушится ураган Dunkelflaute — а некоторые трейдеры и метеорологи считают, что вероятность его возникновения высока на этой неделе или на следующей, — регион окажется в беде», — предупредил Блас.

При этом отключения света журналист назвал одним из наиболее вероятных последствий такого сценария. Он призвал жителей ЕС осознать, что наиболее тяжелый европейский энергетический кризис еще не закончился.

Ранее дин из руководителей международного трейдера Trafigura Бен Лакок спрогнозировал, что энергетический кризис в Европе может достигнуть своего пика не этой зимой, а только через год. При этом в ближайшие месяцы последствия энергокризиса для ЕС могут быть не такими драматичными, как ожидалось.