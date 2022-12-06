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09:30, 6 декабря 2022Мир

ЕС решил отправить пограничников в балканские страны

FT: ЕС разместит пограничников в балканских странах, желающих вступить в объединение

Фото: Debbie D. / Unsplash

Европейский союз (ЕС) решил разместить сотрудников Агентства ЕС по контролю границ Frontex в балканских странах, желающих вступить в объединение. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителя сообщества.

По информации издания, это будет первым случаем работы европейских пограничников за пределами стран-членов ЕС. Отмечается, что главной причиной такого решения стала необходимость контроля за соблюдением миграционных правил в странах Восточной Европы для приведения их в соответствие с законами ЕС.

FT пишет, что европейские власти выразили недовольство из-за заключения рядом балканских государств соглашений о безвизовых поездках со странами с низким уровнем дохода. Такие соглашения заключили Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия и Косово. По мнению европейских чиновников, страны создают дополнительные пути для нелегальной миграции в ЕС.

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Источник газеты рассказал, что пограничники из Frontex усилят пограничный контроль на Балканах, чтобы не допустить увеличения числа нелегальных мигрантов в страны ЕС.

В октябре The Independent писал, что в ЕС назрел раскол касательно нелегальных мигрантов, прибывающих в страны объединения с территории Украины. При этом отмечалось, что многие страны-члены ЕС, в особенности из Центральной и Восточной Европы, отложили в сторону возражения против массового приема украинских беженцев.

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Виктория Кондратьева
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