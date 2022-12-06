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11:20, 6 декабря 2022Ценности

Названа возможная замена главному магазину H&M в Москве

Универмаг «Стокманн», предположительно, заменит магазин H&M на Тверской улице в Москве
СюжетHM в России:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Один из магазинов сети универмагов «Стокманн», предположительно, заменит флагманский магазин шведского бренда H&M, который окончательно ушел с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор «Стокманна» Геннадий Левкин заявил, что на данный момент идут переговоры с арендодателем торговой площадки, расположенной на Тверской улице в Москве. «Да, хотим открыть [универмаг]. Хорошее место, ждем решение арендодателя», — отметил бизнесмен и добавил, что объем инвестиций может составить не менее 100 миллионов рублей.

Однако известно, что переговоры с указанной площадкой ведет не только «Стокманн», но и другие крупные ретейлеры, которые получили возможность разместить свою продукцию на месте главного бутика H&M. При этом точной информации о том, кто в конечном счете получит помещение, все еще нет. Кроме того, журналисты не называют бренды, которые борются за место.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу. 5 декабря все магазины марки прекратили свою работу в России.

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Майя Пономаренко
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