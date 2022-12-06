Губернатор раскрыл подробности обстрела полицейских неизвестным под Ростовом

Ростовский губернатор заявил, что мужчина в камуфляже обстрелял полицейских и скрылся

Неизвестный в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции в пригороде Новошахтинска. Подробности случившегося раскрыл губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина обстрелял полицейских в районе 12 часов дня по местному времени, после чего скрылся. Один из полицейских ранен, его доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести.

«В городе и пригороде проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Получаю регулярные доклады об их ходе, поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД», — написал Голубев.

О произошедшем под Ростовом стало известно днем во вторник, 6 декабря. Тогда Baza сообщала, что мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину.

Из-за поиска злоумышленника в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы. Родителей попросили не выпускать из дома детей, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. По данным Mash, стрелявший — дезертир, который прибежал в Россию со стороны Украины. Официально эта информация пока не подтверждена.