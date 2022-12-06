Силовые структуры
Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске
В Новошахтинске одетый в камуфляж мужчина ранил из пулемета двоих полицейских
В Новошахтинске ищут одетого в камуфляж неизвестного мужчину, ранившего двоих полицейских из пулемета. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.
Местных жителей попросили не выходить на улицу, пока преступника не задержат. Сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.
Известно, что разыскиваемый мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки. Сотрудники ППС прочесывали местность и заметили в лесу человека в балаклаве с оружием в руках, уточняет Telegram-канал Baza. Увидев стражей порядка, он открыл по ним огонь.
После перестрелки неизвестному удалось скрыться — сейчас его ищут в Новошахтинске и окрестностях. Введен план «Сирена».