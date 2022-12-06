Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:50, 6 декабря 2022Силовые структуры

Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске

В Новошахтинске одетый в камуфляж мужчина ранил из пулемета двоих полицейских

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Новошахтинске ищут одетого в камуфляж неизвестного мужчину, ранившего двоих полицейских из пулемета. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Местных жителей попросили не выходить на улицу, пока преступника не задержат. Сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Известно, что разыскиваемый мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки. Сотрудники ППС прочесывали местность и заметили в лесу человека в балаклаве с оружием в руках, уточняет Telegram-канал Baza. Увидев стражей порядка, он открыл по ним огонь.

После перестрелки неизвестному удалось скрыться — сейчас его ищут в Новошахтинске и окрестностях. Введен план «Сирена».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь
Военкор призвал ударить по центру Киева ради мира в Донбассе
В МИД России описали потолок цен на российскую нефть словами «рубят сук»
Глава ДНР подтвердил новый обмен военнопленными с Украиной
YouTube заблокировал канал RT Balkan
Макгрегор пообещал стереть Порье с лица земли
Бизнес-центр в Донецке попал под обстрел ВСУ
Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске
Стало известно о планах сети «Стокманн» открыться на месте H&M в Москве
В Госдуме сообщили о новом обмене военнопленными с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.