Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске

В Новошахтинске одетый в камуфляж мужчина ранил из пулемета двоих полицейских

В Новошахтинске ищут одетого в камуфляж неизвестного мужчину, ранившего двоих полицейских из пулемета. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Местных жителей попросили не выходить на улицу, пока преступника не задержат. Сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Известно, что разыскиваемый мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки. Сотрудники ППС прочесывали местность и заметили в лесу человека в балаклаве с оружием в руках, уточняет Telegram-канал Baza. Увидев стражей порядка, он открыл по ним огонь.

После перестрелки неизвестному удалось скрыться — сейчас его ищут в Новошахтинске и окрестностях. Введен план «Сирена».