Силовые структуры
В МВД подтвердили ранение полицейского вооруженным мужчиной в Новошахтинске
МВД России: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области
Начало событий в новости Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске
В Ростовской области полицейские ведут поиск вооруженного мужчины, ранившего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.
Преступление было совершено в полдень 6 декабря в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфляже открыл стрельбу по полицейским, после чего скрылся. Один силовик получил огнестрельное ранение.
В настоящее время введен план «Перехват» для поимки преступника. Его рост 180-190 сантиметров, лицо скрыто балаклавой, вооружен пулеметом, уточняет Telegram-канал SHOT.