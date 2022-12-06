В МВД подтвердили ранение полицейского вооруженным мужчиной в Новошахтинске

МВД России: мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Ростовской области

Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске

Начало событий в новости Одетый в камуфляж неизвестный с пулеметом ранил двух полицейских в Новошахтинске

В Ростовской области полицейские ведут поиск вооруженного мужчины, ранившего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Преступление было совершено в полдень 6 декабря в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфляже открыл стрельбу по полицейским, после чего скрылся. Один силовик получил огнестрельное ранение.

В настоящее время введен план «Перехват» для поимки преступника. Его рост 180-190 сантиметров, лицо скрыто балаклавой, вооружен пулеметом, уточняет Telegram-канал SHOT.