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11:46, 6 декабря 2022Ценности

Ирина Шейк появилась на премии в дешевом платье H&M

Модель Ирина Шейк посетила премию British Fashion Awards в платье H&M за 11 тысяч рублей

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Российская модель Ирина Шейк посетила премию British Fashion Awards в дешевой одежде из ассортимента шведского бренда H&M. Фотографии публикует Vogue.

Знаменитость появилась на публике в блестящем платье длины макси черного цвета, покрытом пайейтками, за 140 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей). Наряд дополняла баска, а также глубокое декольте и разрез на ноге. В качестве обуви манекенщица выбрала балетки в тон, а на веки ей нанесли широкие стрелки. При этом волосы Шейк были распущены.

Известно, что в ходе указанной премии главной моделью года признали Беллу Хадид.

В ноябре Ирину Шейк уличили в копировании Ольги Бузовой на фото в колготках. На кадрах манекенщица запечатлена в шелковом платье-комбинации белого цвета, оформленном кружевным верхом. Ее образ дополнили полупрозрачные колготки с узорами и открытые туфли на шпильке.

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Майя Пономаренко
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