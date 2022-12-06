Ирина Шейк появилась на премии в дешевом платье H&M

Модель Ирина Шейк посетила премию British Fashion Awards в платье H&M за 11 тысяч рублей

Российская модель Ирина Шейк посетила премию British Fashion Awards в дешевой одежде из ассортимента шведского бренда H&M. Фотографии публикует Vogue.

Знаменитость появилась на публике в блестящем платье длины макси черного цвета, покрытом пайейтками, за 140 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей). Наряд дополняла баска, а также глубокое декольте и разрез на ноге. В качестве обуви манекенщица выбрала балетки в тон, а на веки ей нанесли широкие стрелки. При этом волосы Шейк были распущены.

Известно, что в ходе указанной премии главной моделью года признали Беллу Хадид.

В ноябре Ирину Шейк уличили в копировании Ольги Бузовой на фото в колготках. На кадрах манекенщица запечатлена в шелковом платье-комбинации белого цвета, оформленном кружевным верхом. Ее образ дополнили полупрозрачные колготки с узорами и открытые туфли на шпильке.