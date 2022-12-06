Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:19, 6 декабря 2022Экономика

80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года

Bloomberg: годовая инфляции в Турции снизилась впервые за полтора года до 84,4% в ноябре

Фото: Mustafa Kaya / Xinhua / Globallookpress.com

Годовая инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года с 85,5 процента в октябре до 84,4 в ноябре, пишет Bloomberg. При этом инфляция в стране по-прежнему остается близкой к самой высокой с 1998 года.

Ключевыми причинами для замедления темпа роста потребительских цен стали эффект высокой базы ноября прошлого года и относительная стабильность турецкой валюты в последние месяцы, указывает агентство. В то же время в месячном исчислении цены выросли на 2,9 процента.

Потребительские цены могут вновь ускорить рост, если власти предпримут дополнительные меры стимулирования экономики в преддверии президентских выборов. Однако, ноябрьский опрос Центрального банка Турции показал, что эксперты ожидают снижения годовой инфляции к концу года до уровня 68 процентов. Сам ЦБ прогнозирует сокращение до 65 процентов, что в 13 раз выше, чем официальный целевой показатель в пять процентов.

«Хотя годовая инфляция замедлится из-за эффекта базы, связанного с падением лиры год назад, основные тенденции остаются тревожными», — сказал стратег Societe Generale Марек Дрималь.

К резкому росту инфляции привела мягкая денежно-кредитная политика нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках которой ЦБ сохраняет низкую ключевую ставку для поддержания дешевого кредитования и экономического роста в ущерб ценовой стабильности. В ноябре ЦБ Турции в очередной раз понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 9 процентов.

Эрдоган сменил сразу несколько глав Центробанка для проведения в жизнь своей политики. С этого момента турецкая валюта обесценилась в три раза по отношению к доллару. Год назад глава государства обещал, что последовательное снижение ставки закроет возможности для ускорения инфляции. Тогда в ноябре 2021 года инфляция составляла 21,3 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
ВСУ с дрона атаковали аэродром в приграничном российском регионе
На водопроводной станции в Токио произошел взрыв
Россия пообещала напомнить Совбезу ООН о детях Донбасса
Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов
Участок московского метро возобновил работу раньше срока
Россияне назвали самую перспективную в 2023 году профессию
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
Игрок сборной Хорватии назвал выступления в России лучшим временем в карьере
Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Франция нарастила импорт товаров из России впервые с конца зимы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.