Турция снизила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Центробанк Турции снизил ключевую ставку до девяти процентов на фоне рекордной инфляции

Центробанк (ЦБ) Турции во второй раз за два месяца объявил о снижении ключевой ставки на 1,5 процентных пункта. 24 ноября принято решение довести параметр до девяти процентов. Об этом со ссылкой на заявление регулятора сообщает ТАСС.

Объявление было предсказано большинством аналитиков. Они полагают, что регулятор ориентируется не на реальное положение дел в финансовой системе страны, а на взгляды президента Реджепа Тайипа Эрдогана, придерживающегося альтернативной экономической теории, где снижение ставки в конечном итоге приводит к уменьшению инфляции.

В сообщении турецкого ЦБ говорится, что текущая ставка является адекватной с учетом растущих рисков для мирового спроса, поэтому цикл снижения завершен.

Регулятор смягчал денежно-кредитную политику, не обращая внимание на непрекращающийся рост инфляции. В октябре она, согласно официальным данным, достигла рекордных 85,51 процента. В свою очередь группа ENAG, созданная учеными и экономистами, подсчитала, что годовой рост цен составил 186,27 процента.

Эрдоган сменил сразу несколько глав Центробанка для проведения в жизнь своей политики. С этого момента турецкая валюта обесценилась в три раза по отношению к доллару. Год назад глава государства обещал, что последовательное снижение ставки закроет возможности для ускорения инфляции. В начале года прогноз по инфляции от ЦБ составлял 23,2 процента, в апреле он вырос до 42,8 процента.