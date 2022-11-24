Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:36, 24 ноября 2022Экономика

Турция снизила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Центробанк Турции снизил ключевую ставку до девяти процентов на фоне рекордной инфляции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Центробанк (ЦБ) Турции во второй раз за два месяца объявил о снижении ключевой ставки на 1,5 процентных пункта. 24 ноября принято решение довести параметр до девяти процентов. Об этом со ссылкой на заявление регулятора сообщает ТАСС.

Объявление было предсказано большинством аналитиков. Они полагают, что регулятор ориентируется не на реальное положение дел в финансовой системе страны, а на взгляды президента Реджепа Тайипа Эрдогана, придерживающегося альтернативной экономической теории, где снижение ставки в конечном итоге приводит к уменьшению инфляции.

В сообщении турецкого ЦБ говорится, что текущая ставка является адекватной с учетом растущих рисков для мирового спроса, поэтому цикл снижения завершен.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января 2022
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022

Регулятор смягчал денежно-кредитную политику, не обращая внимание на непрекращающийся рост инфляции. В октябре она, согласно официальным данным, достигла рекордных 85,51 процента. В свою очередь группа ENAG, созданная учеными и экономистами, подсчитала, что годовой рост цен составил 186,27 процента.

Эрдоган сменил сразу несколько глав Центробанка для проведения в жизнь своей политики. С этого момента турецкая валюта обесценилась в три раза по отношению к доллару. Год назад глава государства обещал, что последовательное снижение ставки закроет возможности для ускорения инфляции. В начале года прогноз по инфляции от ЦБ составлял 23,2 процента, в апреле он вырос до 42,8 процента.

Курс USDTRY от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Депортированный из России блогер Некоглай рассказал о планах
Бросившая пить Дрю Бэрримор дала совет нервничающим перед праздниками людям
В российском городе нашли сгоревший Lamborghini за 25 миллионов рублей
В одном из городов Запорожской области возникли перебои с электричеством
Присяжные во второй раз признали российского блогера невиновным в убийстве
Болельщики рассказали о контроле за порядком на ЧМ-2022 в Катаре
На Украине рассказали о ситуации с сотовой связью
Объяснено распространение веры в колдовство
Венгрия захотела добиться исключения из потолка цен на газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.