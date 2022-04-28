Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Турция повысила прогноз по инфляции в два раза

Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 42,8 процента

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Инфляция в Турции по итогам 2022 года достигнет 42,8 процента. Такой обновленный прогноз, повышенный по сравнению с предыдущими ожиданиями почти в два раза, с 23,2 процента, обнародовал председатель Центробанка республики Шахап Кавджиоглу, передает ТАСС.

При этом по итогам марта годовая инфляция ускорилась до 61,14 процента, то есть в ближайшие восемь месяцев регулятор ожидает заметного снижения темпов роста цен.

За счет чего будет достигнут такой результат, Кавджиоглу не уточнил. Турецкая экономика столкнулась с беспрецедентным инфляционным давлением в связи с политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он является приверженцем альтернативной экономической теории, в рамках которой снижение ключевой ставки позволяет бороться с ростом цен.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января 2022
Цифровое золото. Миллионы людей вкладывают деньги в криптовалюты. Могут ли они спасти сбережения от инфляции?
Цифровое золото.Миллионы людей вкладывают деньги в криптовалюты. Могут ли они спасти сбережения от инфляции?
18 апреля 2022

Турецкий лидер уволил нескольких глав Центробанка, фактически отказавшихся проводить эту политику, остановившись на Кавджиоглу, который не стал перечить Эрдогану. На фоне нескольких снижений ставки в конце года турецкая лира обесценилась, а республика вынуждена была вновь обратиться за кредитами в соседние страны. С начала года ставка сохраняется на уровне 14 процентов, последнее заседание, где параметр был подтвержден, состоялось в марте.

Осенью Эрдоган утверждал, что уже весной граждане почувствуют положительный эффект, заключающийся в замедлении инфляции. В марте президент Турции перенес снижение роста цен ниже десяти процентов на 2023 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Десятки районов Польши остались без газа из-за санкций
В НАТО захотели нарастить военную поддержку Молдавии и Грузии
Поимка в Крыму бывшего украинского морпеха за подготовку теракта попала на видео
Лариса Гузеева объяснила отъезд из России
Названо число иностранных наемников на Украине
Столтенберг пообещал обезопасить Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за призывы к убийству силовиков
Microsoft обвинили в лицемерии из-за Windows 11
Появились подробности о нападении россиянина с ножом на сотрудников больницы
Минобороны показало последствия удара по Херсону «Точкой-У»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.