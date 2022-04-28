Турция повысила прогноз по инфляции в два раза

Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 42,8 процента

Инфляция в Турции по итогам 2022 года достигнет 42,8 процента. Такой обновленный прогноз, повышенный по сравнению с предыдущими ожиданиями почти в два раза, с 23,2 процента, обнародовал председатель Центробанка республики Шахап Кавджиоглу, передает ТАСС.

При этом по итогам марта годовая инфляция ускорилась до 61,14 процента, то есть в ближайшие восемь месяцев регулятор ожидает заметного снижения темпов роста цен.

За счет чего будет достигнут такой результат, Кавджиоглу не уточнил. Турецкая экономика столкнулась с беспрецедентным инфляционным давлением в связи с политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он является приверженцем альтернативной экономической теории, в рамках которой снижение ключевой ставки позволяет бороться с ростом цен.

Турецкий лидер уволил нескольких глав Центробанка, фактически отказавшихся проводить эту политику, остановившись на Кавджиоглу, который не стал перечить Эрдогану. На фоне нескольких снижений ставки в конце года турецкая лира обесценилась, а республика вынуждена была вновь обратиться за кредитами в соседние страны. С начала года ставка сохраняется на уровне 14 процентов, последнее заседание, где параметр был подтвержден, состоялось в марте.

Осенью Эрдоган утверждал, что уже весной граждане почувствуют положительный эффект, заключающийся в замедлении инфляции. В марте президент Турции перенес снижение роста цен ниже десяти процентов на 2023 год.

