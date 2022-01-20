Центробанк Турции пошел против требования Эрдогана снижать ставку

На первом в 2022 году заседании Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 14 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение совпадает с ожиданием большинства экономистов, но противоречит требованиям президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана снижать ставку. Ранее, несмотря на рекордную инфляцию, ЦБ не шел против воли главы государства.

На последнем заседании в декабре ставка опустилась на 1 процентный пункт. Вслед за этим курс турецкой лиры обвалился до абсолютного минимума, а Центробанку пришлось начать валютные интервенции. Вероятно, возможность повторения такого развития событий заставила руководство ЦБ передумать и приостановить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

По итогам минувшего года инфляция в Турции составила 36,08 процента. Турецкая лира за год потеряла половину стоимости, при этом чистые резервы ЦБ ушли в отрицательные значения из-за попыток сдержать обвал валюты. Для продолжения валютных интервенций турецкий ЦБ договорился с ОАЭ о кредите (своп-линии) на 4,9 миллиарда долларов сроком на три года.

По состоянию на середину дня 20 января турецкая лира торгуется на уровне 13,4 лиры за доллар. С начала года валюта остается стабильной. На этом фоне Эрдоган объявил, что проблему высоких цен и инфляции в стране вскоре удастся решить.

Турецкий лидер является сторонником альтернативной экономической теории, в рамках которой снижение ключевой ставки помогает в борьбе с инфляцией. За последние 2,5 года он уволил трех глав Центробанка, которые отказывались проводить подобную политику. Действующий руководитель регулятора Шахап Кавджиоглу с сентября прошлого года начал реализацию идей Эрдогана, что только ускорило рост цен и обвал национальной валюты.