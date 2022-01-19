Турция заняла денег на спасение своей валюты от обвала

Центробанк Турции договорился с Объединенными Арабскими Эмиратами о займе на 4,9 миллиарда долларов. Речь идет об открытии своп-линии, что позволит турецкому регулятору спасти лиру от продолжения обвала, сообщает Bloomberg.

Соглашение рассчитано на три года. Прибегнуть к нему турецкому ЦБ пришлось из-за истощения собственных запасов. В конце года на фоне попытки удержать курс национальной валюты размер чистых резервов регулятора стал отрицательным.

Своп-линией называется соглашение между двумя центральными банками о взаимном обмене валют по фиксированным курсам. Фактически речь идет о возможности одного ЦБ эмитировать валюту другого государства, что оказывает серьезное влияние на курс национальной валюты. Ранее Анкара уже подписала своп-сделки с Катаром, Южной Кореей и Китаем.

По состоянию на 7 января, согласно официальным данным, резервы ЦБ Турции составляли около 110 миллиардов долларов. Если вывести из них обязательства по своп-линиям и перед иностранными партнерами и коммерческими кредиторами, то резервы упадут сильно ниже нуля. При этом ситуация продолжает ухудшаться, за последний месяц лира потеряла 40 процентов стоимости.

Отношения между ОАЭ и Турцией носят сложный характер. Стороны занимали противоположные позиции в ливийском конфликте и других конфликтах, вспыхнувших по итогам «арабской весны». Также между ними имеются противоречия в вопросе разведки месторождений газа в восточной части Средиземного моря. По всей видимости, турецким властям пришлось давать определенные гарантии во время визита в ноябре в Анкару шейха Зайда ибн Султана аль Нахайяна, фактического правителя ОАЭ.

Турецкая лира рухнула в два раза с начала прошлого года на фоне нестандартной политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства является сторонником альтернативной экономической теории, в рамках которой снижение ключевой ставки помогает победить инфляцию, а не разгоняет ее. К настоящему времени взгляды Эрдогана практикой не подтверждаются.