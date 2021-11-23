Турки призвали к отставке правительства из-за рекордного падения курса лиры

Жители Стамбула и Анкары вышли на массовые акции протеста после рекордного падения курса турецкой лиры. Об этом сообщает телеканал Halk TV. Кадры с места событий публикует Telegram-канал «Милитарист».

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На кадрах видны толпы людей, которые выкрикивают лозунги с требованием отправить в отставку правительство действующего президента Турии Реджепа Тайипа Эрдогана, а также отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития. Отмечается, что полиция принимает меры по разгону демонстрантов.

Курс турецкой лиры к доллару рекордно обвалился во вторник, 23 ноября. В 11:51 московского времени за доллар давали 12,48 лиры. Максимально же курс лиры опускался до 13,21 за доллар — это исторический рекорд за последние 20 лет.

Обесценивание турецкой валюты происходит из-за давления Эрдогана на Национальный банк. Глава государства, вопреки макроэкономической теории, считает, что снижение ключевой ставки с 16 до 15 процентов поможет борьбе с инфляцией, которая в сентябре достигла в Турции 20 процентов.

Кроме того, в понедельник, 22 ноября Эрдоган анонсировал понижение ставки «для ускорения экономического роста и создания рабочих мест», заявив, что Турция пожертвует сильным курсом лиры в обмен на замедление инфляции.