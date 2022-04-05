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Рост цен в Турции поставил новый рекорд

Инфляция в Турции достигла рекордного значения за последние 20 лет

Фото: Idil Toffolo / Globallookpress.com

Рост цен в Турции в марте 2022 года достиг 61,1 процента в годовом выражении (по сравнению с мартом 2021 года), подсчитали в Институте статистики Турции (TUIK). Значение показателя оказалось максимальным с 2002 года.

По отношению к февралю этого года инфляция в марте выросла до рекордных 5,4 процента, увеличение цен с декабря 2021 года составило 22,8 процента. Наиболее значительный рост стоимости пришелся на транспортные услуги (99 процентов), продукты и безалкогольные напитки (70,3 процента), а также мебель и предметы домашнего интерьера (69 процентов).

Это стало результатом реализации идеи президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что снижение ЦБ ключевой ставки уменьшает инфляцию, а не усиливает ее. В конце января 2022 года он заявил, что процентная ставка и инфляция в стране будут снижаться.

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По мнению Bloomberg, денежно-кредитная политика Турции является слишком мягкой относительно растущей агрессивности центробанков некоторых стран, настолько сильная инфляция делает турецкую лиру еще более уязвимой и может привести к дальнейшему падению ее курса.

По итогам 2021 года национальная валюта потеряла половину своей стоимости, в борьбе за удержание курса лиры ЦБ страны потратил значительную часть своих резервов. Свою лепту в ослабление национальной валюты внесло увольнение в марте 2021 года главы ЦБ Турции, повысившего ключевую ставку вопреки мнению Эрдогана.

Инфляция в Турции растет на фоне масштабных проблем в мировой экономике, затронувшими США и страны Европейского союза. По данным Статистического управления ЕС, рост цен на потребительские товары во входящих в него странах за февраль 2022 года составил рекордные 5,8 процента. Весомый вклад в это внес значительный рост цен на энергоносители. По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, его страна переживает худшие времена в своей истории и ее ждет стагфляция (рост цен в сочетании со спадом экономики).

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Платон Щукин
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