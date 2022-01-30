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Эрдоган пообещал снижение уровня инфляции в Турции

Президент Турции Эрдоган: процентные ставки и уровень инфляции в стране будут снижаться
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Florion Goga/ Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал снижение уровня инфляции и процентных ставок в стране. Его слова приводит агентство Anadolu.

«В ответ на последние манипуляции на валютных рынках государство предприняло шаги по защите национальной валюты, что позволило стабилизировать курс турецкой лиры. Процентные ставки снижались и продолжат снижаться, а вместе с ними снизится и уровень инфляции», — указал турецкий лидер.

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16 мая

Ранее Центробанк Турции принял первое в 2022 году решение об учетной ставке, она сохранена на уровне 14 процентов. Падение курса национальной валюты в 2021 году последовало после нескольких подряд снижений ставки. Решение совпадает с ожиданием большинства экономистов, но противоречит требованиям Эрдогана снижать ставку. Ранее, несмотря на рекордную инфляцию, ЦБ не шел против воли главы государства.

По результатам прошлого года инфляция в Турции составила 36,08 процента. Турецкая лира за год потеряла половину стоимости, кроме того, чистые резервы Центробанка ушли в отрицательные значения в связи с попытками сдержать обвал валюты. Для продолжения валютных интервенций турецкий ЦБ договорился с ОАЭ о кредите (своп-линии) на 4,9 миллиарда долларов сроком на три года.

Турецкая лира рухнула в два раза с начала 2021 года на фоне нестандартной политики Эрдогана. Он является сторонником альтернативной экономической теории, в рамках которой снижение ключевой ставки помогает победить инфляцию, а не разгоняет ее.

Марина Совина
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