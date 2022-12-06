США нарастили закупки товаров из России

Импорт товаров из России в США в октябре вырос до 732 миллионов долларов

США в октябре существенно нарастили закупки товаров в России по сравнению с предыдущим месяцем. В денежном выражении импорт достиг 732 миллионов долларов, тогда как в сентябре он составлял 332,1 миллиона, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского бюро статистики.

Октябрьские показатели стали самыми высокими за последние пять месяцев, однако в сравнении с началом года импорт заметно снизился — на 1,2 миллиарда долларов. Экспорт же в октябре сократился — до 80,1 миллиона по сравнению с 90,4 миллиона в сентябре.

Ранее в декабре были опубликованы данные о статистике импорта российских товаров в Европу в августе. Наиболее заметно вырос показатель в Португалии, сразу в девять раз. Во Франции импорт также увеличился — до 1,1 миллиарда евро, однако остается заметно ниже февральского уровня в 1,8 миллиарда. Лидерами по сокращению ввоза российской продукции среди европейских стран стали Словения и Ирландия.