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07:08, 6 декабря 2022Экономика

Франция нарастила импорт товаров из России впервые с конца зимы

Франция в августе нарастила ввоз товаров из России впервые с конца зимы

Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

В августе Франция нарастила ввоз товаров из России в месячном выражении на четверть — до 1,1 миллиарда евро. Это следует из результатов анализа данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза, приведенных РИА Новости.

Отмечается, что рост произошел впервые с февраля 2022 года, когда показатель составлял 1,8 миллиарда евро. Затем в течение полугода Франция снижала траты на российскую продукцию.

Ощутимее всех в августе нарастила импорт товаров из России в месячном выражении Португалия — в 9,4 раза. Также стало больше покупок российских товаров в месячном выражении у Латвии, Австрии, Испании, Греции и Словакии. А лидерами по сокращению ввоза российской продукции среди европейских стран стали Словения и Ирландия.

Ранее сообщалось, что импорт сжиженного природного газа из России в Европу вырос примерно на 40 процентов за год. ЕС потратил рекордные 12,5 миллиарда евро на закупку российского топлива с января по сентябрь.

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Екатерина Подвигина
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