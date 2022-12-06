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11:14, 6 декабря 2022Моя страна

В Иваново появился двухметровый киборг

Скульптор Максим Вишняков создал в Иваново арт-объект в виде Терминатора

Кадр: IvanovoNews БАРС / YouTube

Скульптор Максим Вишняков, известный по своим работам в городе Иваново, создал очередной арт-объект — Терминатора. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Скульптор взял за основу образ киборга из фильма и игр серии «Терминатор: Генезис». Вишняков назвал свою работу T-897 «Судьи». По словам мастера, ему пришлось потратить полгода на работу над арт-объектом.

Вишняков оснастил своего Терминатора усиленной броней и двумя пушками. Всего скульптура весит 130 килограммов, а ее высота составляет около двух метров.

Ранее в Гвардейске, Калининградская область, появилась скульптура в виде спортсмена, подтягивающегося на турнике. Скульптура выполнена из металлолома. Ее автором стал местный мастер Александр Брага, который и ранее украшал город своими произведениями. Брага назвал новую скульптуру «Спортсмен-турникмен», ее установили на фасаде спортшколы.

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Варвара Кошечкина
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