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19:40, 6 декабря 2022Мир

Шансы Косова вступить в Евросоюз оценили

Политолог Романова назвала шансы Косова на вступление в Евросоюз низкими

Фото: Laura Hasani / Reuters

Решение Приштины подать заявку на вступление в Евросоюз (ЕС) обусловлено внутренними процессами в республике, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. Она также оценила шансы непризнанного Косова на вступление в объединение, назвав их низкими.

Косово хочет вступить в Европейский союз. Подать заявку они могут, но это не значит, что им дадут статус кандидата

Татьяна Романоваполитолог

«В принципе, у них есть такая цель, но там достаточно много препятствий, в том числе и то, что Косово не признают некоторые государства-члены Европейского союза. Я не думаю, что это приведет к результату в виде статуса кандидата. То, что у Косова стоит такая цель, это индикатор, чтобы проводить экономические и политические реформы», — объяснила политолог.

Подача заявки на вступление в Евросоюз даст возможность властям страны безболезненно провести некоторые законодательные изменения, считает политолог.

Это скорее акт внутриполитический, нежели внешнеполитический. Это демонстрация того, что мы куда-то двигаемся, что надо принимать какие-то меры

Татьяна Романоваполитолог

«Когда вы подаете заявку, это довольно серьезный стимул для внутренних реформ, в том числе для того, чтобы протолкнуть какие-то непопулярные на данный момент меры и оправдать это требованиями Европейского союза. Но я не вижу перспектив, чтобы статус Косова резко изменился, что касается его отношений с Евросоюзом», — заключила Татьяна Романова.

Президент непризнанного Косова Вьоса Османи заявила, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года, сообщил ранее ТАСС. «В конце этого года Косово подаст заявку на вступление в ЕС, и мы рассчитываем на всеобщую поддержку», — отметила политик, добавив, что Евросоюзу пора переходить «от слов к действиям».

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Позже стало известно, что представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции захватили здание муниципалитета Зубин-Поток на севере республики.

«Приштина пытается силой захватить четыре сербских муниципалитета на севере Косова и Метохии и установить в них албанских представителей на нелегитимных выборах», — заявил глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

В 2008 году Косово провозгласило свою независимость. Сербия считает эти территории своими. Республику признали более 100 стран. Россия не входит в их число.

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Мария Сметанина
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