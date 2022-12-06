Стало известно о захвате здания муниципалитета на севере Косово

Косовская полиция захватила здание муниципалитета на севере республики Косово

Представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции захватили здание муниципалитета Зубин-Поток на севере непризнанной республики Косово. Об этом сообщил портал «Косово онлайн».

По его данным, люди, находившиеся в это время в здании, оказали захватчикам сопротивление. На месте инцидента были слышны взрывы, а также сирены. Утверждается, что сотрудники косовской полиции ворвались в помещения муниципалитета, взломали двери, а затем поменяли замки.

Премьер Косово Альбин Курти специально отправил силовиков в Зубин-Поток во время саммита Евросоюза (ЕС) — Западные Балканы, проходящего в Тиране, считает Петар Петкович, глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии. По его словам, в Приштине насильственными методами пытаются спровоцировать новый виток дестабилизации на местах.

«Очевидно, что намерение Курти состоит в том, чтобы с помощью насилия и оружия захватить четыре сербских муниципалитета на севере Косова и Метохии и установить в них албанских представителей на незаконных и нелегитимных выборах», — заявил Петкович.

В 2008 году Косово провозгласило свою независимость. Сербия считает эти территории своими. Республику признали свыше 100 стран. Россия не входит в их число.

В конце ноября Еврокомиссия сообщила, что пригласила представителей Сербии и Косово на переговоры в Брюссель. Обе стороны, как утверждалось, подтвердили свое намерение приехать.