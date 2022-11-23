Еврокомиссия пригласила Сербию и Косово на переговоры

Еврокомиссия пригласила представителей Сербии и Косово на переговоры в Брюсселе

Еврокомиссия в Брюсселе организует переговоры парламентеров от Сербии и Косово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комиссии.

«Мы пригласили главных переговорщиков со стороны Косово и Сербии приехать в Брюссель. Я могу подтвердить, что мы получили подтверждение от обеих сторон приехать. Мы стремимся провести встречу с ними сегодня в Брюсселе», — сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

Он добавил, что целью предстоящих переговоров Белграда и Приштины является поиск выхода из текущей ситуации «в европейском духе». Стано подчеркнул, что на данный момент отношения сторон находятся в состоянии «самого худшего кризиса» за все время.