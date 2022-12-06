Актриса Валерия Ланская рассказала, что развелась с мужем после семи лет совместной жизни

35-летняя актриса Валерия Ланская рассказала о разводе со своим супругом Станиславом Ивановым после семи лет совместной жизни. Об этом сообщает «7 дней».

«В этом году в моей жизни произошли серьезные перемены. Мы с моим мужем развелись, нам удалось сохранить дружественные отношения», — призналась Ланская.

Актриса добавила, что бывший супруг участвует в воспитании их сына Артемия. «Я абсолютно счастлива. Я люблю и любима», — отметила актриса.

Ланская и Иванов поженились в 2015 году. У пары есть семилетний сын.

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