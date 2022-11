Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес рассказала о болезненном расставании с Беном Аффлеком 18 лет назад

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о расставании с актером Беном Аффлеком 18 лет назад. Она стала гостьей подкаста Зейна Лоу.

По словам артистки, разрыв был настолько болезненным, что она думала, что не сможет его пережить. «После того как мы расстались, было так больно. Когда мы отменили свадьбу, я испытала самое большое горе в моей жизни. Честно говоря, я чувствовала, что умираю», — вспомнила Лопес.

Она назвала Аффлека любовью всей своей жизни и отметила, что их первый роман в том числе разрушило внимание со стороны СМИ. Обсуждая свой новый альбом This Is Me... Then, она заявила, что в нем много личных песен о возобновлении отношений с актером.

«Мы запечатлели меня в тот момент времени, когда я воссоединилась с любовью всей своей жизни, и мы решили, что будем вместе навсегда. Весь посыл альбома в том, что любовь существует», — сказала Лопес.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились летом 2022 года в округе Кларк, штат Невада. Артисты были помолвлены 18 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. В июле 2021 года Лопес сообщила, что вновь состоит в отношениях с актером.