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00:55, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

В США Зеленского уличили во лжи об истории

The Responsible Statecraft: речь Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории

Фото: Juan Medina / Reuters

Речь президента Украины Владимира Зеленского о Минских соглашениях, произнесенная на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, противоречит истории российско-украинских отношений. Такое мнение выразил журналист Тед Снайдер (Ted Snider) в колонке для издания The Responsible Statecraft.

Он признал, что речь украинского лидера «были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории». В то же время публицист указал на тот факт, что они «не совсем точно отражают историю». «Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина», — заявил Снайдер.

При этом журналист обратил внимание, что впервые за несколько месяцев Владимир Зеленский согласился с президентом России Владимиром Путиным. В частности, оба лидера признали, что Минск-2 «мертв».

Ранее Зеленский в речи на саммите G20 отверг новые Минские соглашения с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.

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Марина Совина
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