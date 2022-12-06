Путин назвал «локомотив глобального развития»

Ушаков: Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития

Президент России Владимир Путин назвал лидирующий регион в развитии экономики, передает его помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с VIII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития, именно здесь набирают обороты интеграционные процессы и формируются эффективные механизмы многостороннего сотрудничества», — зачитал Ушаков обращение лидера страны.

В обращении главы государства также сказано, что такое сотрудничество играет ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства. По его словам, оно строится на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учета законных интересов сторон.

Ранее Запад обвинили в попытке дестабилизировать постсоветское пространство. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова уточнила, что западные страны угрожают безопасности Евразии в целом.