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10:01, 6 декабря 2022Мир

Путин назвал «локомотив глобального развития»

Ушаков: Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал лидирующий регион в развитии экономики, передает его помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с VIII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития, именно здесь набирают обороты интеграционные процессы и формируются эффективные механизмы многостороннего сотрудничества», — зачитал Ушаков обращение лидера страны.

В обращении главы государства также сказано, что такое сотрудничество играет ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства. По его словам, оно строится на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учета законных интересов сторон.

Ранее Запад обвинили в попытке дестабилизировать постсоветское пространство. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова уточнила, что западные страны угрожают безопасности Евразии в целом.

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Виктория Кондратьева
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