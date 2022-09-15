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Захарова уличила Запад в дестабилизации постсоветского пространства

Мария Захарова заявила, что Запад пытается дестабилизировать постсоветское пространство

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Страны Запада ставят перед собой задачу дестабилизировать постсоветское пространство и Евразийский регион. В этом уличила западные государства официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Задача Запада очевидна — полностью дестабилизировать наш регион, называйте как хотите — постсоветское пространство, хотя я считаю, что это намного шире. Я бы брала Евразию в целом», — заявила дипломат. Она назвала Евразию регионом ресурсов и возможностей.

По словам Захаровой, указанный регион был готов к переходу в эпоху новой цивилизации, сохранив все лучшее из старого периода и накопив ресурсы для развития. Она добавила, что Москва много лет пыталась минимизировать проблемы постперестроечного периода, защищала границы республик бывшего СССР и старалась оградить их от внешнего влияния.

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«К сожалению, все это длится очень долго. Это, конечно, все делается не просто так, с огромными финансовыми ресурсами, вливаниями из западных стран», — заключила представитель ведомства.

Ранее Захарова заявила, что под документом о гарантиях безопасности Украины, подготовленным главой офиса украинского президента Андреем Ермаком совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, скрыто желание Запада убивать русских. По ее словам, речь идет о продолжении «накачки» Киева западным оружием и «натаскивании» украинских солдат для борьбы с Россией.

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Виктория Кондратьева
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