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Захарова обвинила Запад в желании убивать русских

Захарова: под гарантиями безопасности Украины скрыто желание Запада убивать русских

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Под документом о гарантиях безопасности Украины, подготовленным главой офиса украинского президента Андреем Ермаком совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, скрыто желание Запада убивать русских. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат отметила, что в тексте документа идет речь о продолжении «накачки» Киева западным оружием и «натаскивании» украинских солдат для борьбы с Россией. «Мы же помним откровения Джорджа Буша младшего, который буквально пару месяцев назад сказал, что главная задача Украины — убить как можно больше русских. Вот, видимо, таким красивым словом "гарантия безопасности" и называется очень некрасивое откровение. Это не гарантия безопасности Украины, это желание убивать нас, вот и все», — указала она.

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Захарова обратила внимание, что раньше об этом не говорили в открытую, а лишь заявляли о необходимости переделать Россию, «чтобы мы стали правильными, хорошими». «Сегодня они говорят по-другому. Сегодня они открыто говорят, что русских просто надо убивать», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что Украина последовательно уничтожается западными странами. По ее словам, «кураторы» Киева привели страну не в обещанное светлое, а в ужасное будущее. «Украина не в заложниках. Мне кажется, это нужно квалифицировать как-то иначе. Это последовательное изничтожение страны ее кураторами, которые обещали отвести ее в светлое будущее. Честно говоря, не думала, что светлое будущее для Украины выглядит так трагично и ужасно», — сказала Захарова.

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Виктория Кондратьева
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