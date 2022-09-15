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Захарова заявила об уничтожении Украины Западом

Представитель МИД России Захарова: Запад последовательно уничтожает Украину

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Украина последовательно уничтожается западными странами, заявила на брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, «кураторы» Киева привели страну не в обещанное светлое, а в ужасное будущее.

«Украина не в заложниках. Мне кажется, это нужно квалифицировать как-то иначе. Это последовательное изничтожение страны ее кураторами, которые обещали отвести ее в светлое будущее. Честно говоря, не думала, что светлое будущее для Украины выглядит так трагично и ужасно», — сказала Захарова.

Накануне в Запорожской области рассказали о выросшем потоке беженцев с Украины. По словам главы администрации Васильевского района региона Натальи Романиченко их стремятся поддержать, пока они находятся в ожидании. В частности, сотрудники администрации области раздают им воду и продуктовые наборы.

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Василий Мека
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