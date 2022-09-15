В Запорожской области рассказали о выросшем потоке беженцев с Украины

Глава Васильевского района Романиченко заявила о росте потока беженцев с Украины вдвое

Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что поток беженцев с Украины через пункт пропуска в Васильевке увеличился почти вдвое на фоне ситуации в Харьковской области. Ее слова приводит РИА Новости.

Романиченко рассказала о росте потоке беженцев с Украины и отметила, что их стремятся поддержать, пока они находятся в ожидании. В частности, сотрудники администрации области раздают им воду и продуктовые наборы, они также готовы предоставить людям жилье и обеспечить их всем необходимым. Она подчеркнула, что поток беженцев со стороны Украины стал заметно выросшим.

«Некоторые изъявляют желание переехать на нашу сторону со стороны Украины, это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть. Если раньше на наши освобожденные территории возвращались 500-700 машин, на данный момент больше тысячи [в день]», — заявила глава района.

Одна из беженок напомнила, что Васильевка граничит с Бахмутом, который сейчас находится под обстрелами. В результате этого снаряды стали прилетать и в город.

«Мы до последнего не хотели уезжать, думали, что сможем справиться с бомбежками, пережить. Но когда ребенок потерял сознание во время налета авиации, летели прямо над головой, поняли, что надо эвакуироваться. Из-за этих событий дочка так и не пошла в первый класс. Выехать сложно было, у нас еще машина поломалась. Не знаю, как доедем», — сообщила она.

Ранее Романиченко рассказала о покушении Службы безопасности Украины на нее. «Задержаны уже несколько человек, которые СБУ передавали поручения на покушение на меня», — отметила она.